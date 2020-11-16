СК проверит информацию о травмировании девушки в столичном картинг-клубе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Следователи начали проверку информации по факту травмирования девушки 1997 года рождения в картинг-клубе на территории Пресненского района столицы. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Инцидент произошел 11 октября 2020 года. В ходе заезда девушка столкнулась с защитным ограждением. Она получила множественные переломы и другие травмы. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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