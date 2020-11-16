Школьница получила травмы при прохождении квеста в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту травмирования школьницы при прохождении квеста в одном из клубов в районе Измайлово. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили на сайте прокуратуры.

Инцидент произошел 14 ноября 2020 года. По предварительной информации, девушка получила телесные повреждения при прохождении квеста. В результате она обратилась в медицинское учреждение.

Выясняются все обстоятельства случившегося. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья посетителей.

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