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Школьница получила травмы при прохождении квеста в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Школьница получила травмы при прохождении квеста в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту травмирования школьницы при прохождении квеста в одном из клубов в районе Измайлово. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили на сайте прокуратуры.

Инцидент произошел 14 ноября 2020 года. По предварительной информации, девушка получила телесные повреждения при прохождении квеста. В результате она обратилась в медицинское учреждение.

Выясняются все обстоятельства случившегося. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья посетителей.

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прокуратура Москвы#травмышкольница
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