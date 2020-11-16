Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Взрыв чувственности»: певица Maruv презентовала новый откровенный клип
Фото: https://www.instagram.com/maruvofficial/?hl=ru/ Официальная страница Maruv в Instagram @maruvofficial

«Взрыв чувственности»: певица Maruv презентовала новый откровенный клип

Юлия Захарова

Звезды

Украинская исполнительница Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, показала откровенный клип на песню Maria. Фрагмент ролика она опубликовала на личной странице в Instagram, также видео появилось на платформе YouTube.

Звезда предстала в клипе в черном боди с глубоким декольте, чулках и туфлях на высоком каблуке. Вместе с ней танцевальные движения в стиле стрип-пластики выполняли еще пять девушек. На одной из них было только нижнее белье.

За два часа видео набрало более 36 тысяч просмотров. Многих пользователей восхитила работа певицы, они сделали множество комплиментов ее фигуре и образу.

«Каждый сантиметр твоего тела идеален. Обожаю твое творчество»; «Это просто какой-то взрыв чувственности, нереальная работа»; «Хочется пересматривать снова и снова», — комментировали фанаты.

Читайте также: «До дна»: Волочкова опубликовала видео со съемок нового клипа

клипMARUVвидео
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте