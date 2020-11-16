«Взрыв чувственности»: певица Maruv презентовала новый откровенный клип

Фото: https://www.instagram.com/maruvofficial/?hl=ru/ Официальная страница Maruv в Instagram @maruvofficial

Украинская исполнительница Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, показала откровенный клип на песню Maria. Фрагмент ролика она опубликовала на личной странице в Instagram, также видео появилось на платформе YouTube.

Звезда предстала в клипе в черном боди с глубоким декольте, чулках и туфлях на высоком каблуке. Вместе с ней танцевальные движения в стиле стрип-пластики выполняли еще пять девушек. На одной из них было только нижнее белье.

За два часа видео набрало более 36 тысяч просмотров. Многих пользователей восхитила работа певицы, они сделали множество комплиментов ее фигуре и образу.

«Каждый сантиметр твоего тела идеален. Обожаю твое творчество»; «Это просто какой-то взрыв чувственности, нереальная работа»; «Хочется пересматривать снова и снова», — комментировали фанаты.

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