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Сергей Собянин назначил замруководителя Департамента здравоохранения Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин назначил замруководителя Департамента здравоохранения Москвы

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении Ильи Тырова на должность заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на сайте главы города в понедельник,16 ноября.

Служебный контракт с Тыровым заключен сроком на три года, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.

Также Сергей Собянин уволил Владимира Целищева с должности первого заместителя префекта Западного административного округа (ЗАО). Он покинул пост по собственной инициативе.

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МоскваСергей Собянинназначение
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