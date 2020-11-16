Сергей Собянин назначил главу управы района Котловка

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Котловка Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Елену Пахомову главой управы столичного района Котловка. Соответствующий указ опубликован на сайте главы города в понедельник,16 ноября.

Служебный контракт с Пахомовой заключен сроком на один год, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.

Также Сергей Собянин назначил Евгения Вишнякова на должность главы управы Гагаринского района. Согласно еще одному распоряжению мэра города, Ксения Кравцова назначена на пост главы управы Ломоносовского района.

Ранее Сергей Собянин назначил Юлию Фролову заместителем председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

Читайте также: Нового замруководителя департамента образования и науки назначили в Москве