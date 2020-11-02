Сергей Собянин назначил Юлию Фролову зампредседателя Москомархитектуры

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил заместителя председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). Соответствующую должность займет Юлия Фролова.

Согласно документу, контракт с Фроловой заключен сроком на один год, но не превышающий срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назначил нового заместителя главы департамента природопользования. Эту должность заняла Юлия Кудряшова.

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