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«Сложно себя уговорить»: Бузова рассказала о трудностях тренировок на льду
Фото: Пресс-служба Ольги Бузовой

«Сложно себя уговорить»: Бузова рассказала о трудностях тренировок на льду

Юлия Захарова

Звезды

Певица Ольга Бузова показала новое фото подготовки к выступлению в проекте «Ледниковый период». Снимок появился на личной странице звезды в Instagram.

Она поблагодарила фанатов за поддержку и призналась, что тренировки даются ей нелегко. По словам звезды, ей приходится заставлять себя заниматься.

— Сложно себя уговорить ехать на тренировку. А каково совсем крошечкам? Ведь детки начинают заниматься фигурным катанием с четырех лет. Мне кажется, у меня бы сердце кровью обливалось, если бы мне пришлось в любой день при любой погоде будить своего ребенка и везти на тренировку, — размышляла Бузова.

Однако, как подчеркнула знаменитость, талант можно раскрыть именно с помощью усердных тренировок.

Многие подписчики начали делиться с исполнительницей своими историями, говоря, что им пришлось столкнуться со множеством препятствий, прежде чем прийти к успеху. «Мой путь был сложным, но я рада, что не дала себе расслабляться и шла к цели»; «Силы и терпение помогут. Вам в том числе. Удачи в проекте!» — комментировали они.

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