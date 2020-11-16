«Тут много сплетен»: Влад Соколовский решил попрощаться с Инстаграмом

Фото: youtube.com/Super

Российский певец Влад Соколовский заявил о том, что он покидает социальную сеть Instagram. Исполнитель объяснил свой уход тем, что данное медиапространство превратилось в сборник рекламы, сплетен и «диванной критики».

— Со временем сеть, которая была создана, чтобы скрасить время и взаимодействовать с друзьями, со своей аудиторией, превратилась в рутину. Тут много сплетен и диваной критики, все просчитывают и продумывают целые маркетинговые и айти отделы, ведь сеть стала бизнес платформой и развлечение стало четкой, выверенной работой, — написал Соколовский в подписи под фотографией.

Кроме того, певец рассказал о том, что установил данное приложение, когда ему было 20 лет. По его словам, в то время он делал посты ради удовольствия, а не заработка денег. Он утверждает, что ему совсем не нравится вести собственную страничку по всем техническим правилам и маркетинговым канонам. С его слов, Соколовскому «не хватает тут себя». Звезда не хочет разрушать тот образ, который создал в данной соцсети, поэтому он заявил об уходе.

Подписчики отреагировали на слова артиста, поддержав его в идее взять небольшую паузу, а также выразили надежду, что он уйдет не на всегда: «Небольшая пауза, отличная перезагрузка»; «Уважаю твое решение»; «Надеюсь ты будешь иногда сюда заходить, и радовать нас своим видом».

К слову, собственную страницу Соколовский не удалил, да и все предыдущие посты звезды также остались на странице. О том, как и на какую платформу перемещается певец, он пока что не сообщил.

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