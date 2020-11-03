«Дети на то и даются»: Рита Дакота назвала трехлетнюю дочь лучшей подругой 

Певица Рита Дакота вместе с дочерью Мией / Фото: instagram.com/ritadakota

Певица Рита Дакота призналась, что у нее хорошие отношения с дочерью Мией. Мама и малышка общаются как лучшие подруги.

Дакота показала подписчикам в Instagram фотографию улыбающейся Мии. На девочке надето голубое платье, а на голове закручены два пучка.

— Родила себе лучшую подружку, вот же чудеса, — поделилась с фанатами певица.

Подписчики Дакоты засыпали ее дочь комплиментами.

— Дети на то и даются, чтобы наслаждаться их обществом всю жизнь! Чем больше малышей, тем больше наслаждения, — высказала свое мнение в комментариях одна из поклонниц Дакоты.

Некоторые подписчики заметили сильное сходство Мии с ее мамой.

Напомним, что певица Дакота развелась с артистом Владом Соколовским в 2018 году после того, как узнала о его многочисленных изменах. На данный момент артистка находится в отношениях с продюсером Федором Белогаем. По словам Дакоты, ей приходится объяснять дочери, почему отец не живет вместе с ними.

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