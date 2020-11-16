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«Слюнки потекли»: Сергей Безруков поделился кулинарными способностями с фанатами
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Слюнки потекли»: Сергей Безруков поделился кулинарными способностями с фанатами

Захар Чайченко

Звезды

Российский актер Сергей Безруков поделился собственными кулинарными способностями в Instagram-аккаунте. Отметим, что ватрушки Безруков готовил под чутким руководством своей семьи.

— Ватрушки и печенья! Ягоды наши) Продолжаем кулинарить, — рассказал о своих успехах актер.

Поклонники артиста написали в комментариях, что Безруковым пора открывать собственную кондитерскую: «Надо открывать семейный бизнес»; «Я сначала подумала, что это ресторан какой-то»; «Слюнки потекли...ммм».

Сергей и Ирина Безрукова обвенчалась в 2000 году, однако в 2015 они развелись. Причиной тому стали два внебрачных ребенка – Александра и Иван, матерью которых стала неизвестная латвийка Кристина Смирнова. Однако в 2015 году Сергей нашел свое семейное счастье – кинорежиссера Анну Матисон. Пара поженилась в 2016 году и уже два раза стала родителями девочки Маши и мальчика Степана.

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кулинариясоветы кулинараСергей Безруков
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