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Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в Подмосковье
Фото: АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Инцидент произошел 16 ноября в квартире жилого дома в Пересвете. При ликвидации пожара были обнаружены тела мужчины и пятилетнего ребенка. Еще одного ребенка и двоих взрослых госпитализировали.

По предварительным данным, возгорание возникло в одной из комнат из-за неосторожного обращения с огнем. На месте пожара работают следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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