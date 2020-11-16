Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в Подмосковье

Фото: АГН «Москва»

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Инцидент произошел 16 ноября в квартире жилого дома в Пересвете. При ликвидации пожара были обнаружены тела мужчины и пятилетнего ребенка. Еще одного ребенка и двоих взрослых госпитализировали.

По предварительным данным, возгорание возникло в одной из комнат из-за неосторожного обращения с огнем. На месте пожара работают следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Уголовное дело возбудили после смерти пациентов в московской частной клинике