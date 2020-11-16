Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новый полпред президента в УрФО Якушев вошел в состав Совбеза РФ
Фото: minstroyrf.ru / Минстрой России

Новый полпред президента в УрФО Якушев вошел в состав Совбеза РФ

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев был включен в состав Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 ноября.

Кроме того, в том же указе отмечается, что бывший полпред президента в УрФО Николай Цуканов был исключен из состава Совбеза РФ.

Напомним, 9 ноября Путин освободил Якушева от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а затем назначил его своим полпредом в УрФО.

Стоит отметить, что все полномочные представители президента по должности входят в состав Совета безопасности РФ.

Читайте также: Мишустин сообщил об оптимизации штата госслужащих в 2021 году

указыСовбез РФВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте