Новый полпред президента в УрФО Якушев вошел в состав Совбеза РФ

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Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев был включен в состав Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 ноября.

Кроме того, в том же указе отмечается, что бывший полпред президента в УрФО Николай Цуканов был исключен из состава Совбеза РФ.

Напомним, 9 ноября Путин освободил Якушева от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а затем назначил его своим полпредом в УрФО.

Стоит отметить, что все полномочные представители президента по должности входят в состав Совета безопасности РФ.

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