Столичная полиция изъяла у мужчины самодельное огнестрельное оружие

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Западное Карта всех событий

Столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Отмечается, что на юге столицы у мужчины изъяли два похожих на оружие предметы. Согласно результатам экспертизы, они были изготовлены самодельным образом из стандартного пускового устройства для отстрела сигнальных ракет. Оружие оказалось пригодным для стрельбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в Подмосковье