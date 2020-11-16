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Столичная полиция изъяла у мужчины самодельное огнестрельное оружие
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Столичная полиция изъяла у мужчины самодельное огнестрельное оружие

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Западное Карта всех событий

Столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Отмечается, что на юге столицы у мужчины изъяли два похожих на оружие предметы. Согласно результатам экспертизы, они были изготовлены самодельным образом из стандартного пускового устройства для отстрела сигнальных ракет. Оружие оказалось пригодным для стрельбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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