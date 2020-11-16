Путин подписал указ о частичном изменении состава Совета по правам человека

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 ноября.

Согласно указу, из состава Совета были исключены пять членов, а вместо них включены пять новых. В частности, из состава СПЧ исключены судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, историк Светлана Айвазова, адвокат Юрий Костанов, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, а также доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

Вместо них в состав Совета включили замглавного редактора журнала «Русский репортер» Марину Ахмедову, президента акционерного общества «Крибрум» Игоря Ашманова, президента отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрея Бокова, президента Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирину Боровову, а также сопредседателя координационного совета Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей Галину Осокину.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

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