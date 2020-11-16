Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин подписал указ о частичном изменении состава Совета по правам человека
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин подписал указ о частичном изменении состава Совета по правам человека

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 ноября.

Согласно указу, из состава Совета были исключены пять членов, а вместо них включены пять новых. В частности, из состава СПЧ исключены судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, историк Светлана Айвазова, адвокат Юрий Костанов, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, а также доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

Вместо них в состав Совета включили замглавного редактора журнала «Русский репортер» Марину Ахмедову, президента акционерного общества «Крибрум» Игоря Ашманова, президента отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрея Бокова, президента Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирину Боровову, а также сопредседателя координационного совета Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей Галину Осокину.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Читайте также: Новый полпред президента в УрФО Якушев вошел в состав Совбеза РФ

Совет по правам человекауказыВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте