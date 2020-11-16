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Конституционные суды регионов РФ будут упразднены к 2023 году
Фото: twitter.com/mfame_guru

Конституционные суды регионов РФ будут упразднены к 2023 году

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Конституционные суды в российских регионах должны будут упраздниться к 1 января 2023 года. Соответствующая информация следует из одобренных к принятию поправок ко второму чтению законопроекта о механизме прекращения полномочий судей.

Ранее данный документ был внесен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным. Законопроект был принят в первом чтении 21 октября. Документ, в частности, предусматривает механизм прекращения полномочий судей Советом Федерации по представлению главы государства в случае совершения ими серьезных проступков.

Позже ко второму чтению комитет ГД по государственному строительству и законодательству рекомендовал поправку об упразднении конституционных судов в субъектах РФ. При этом регионы получат право принимать решение о создании конституционных советов, которые будут функционировать при законодательных органах власти.

Уточняется, что со дня вступления данного законопроекта в силу конституционные суды регионов больше не смогут принимать новые дела к производству. В свою очередь рассмотрение уже принятых дел должно быть завершено вместе с вынесенным решением до даты, когда субъекты законы об упразднении таких судов — но не позднее 1 января 2023 года, передает ТАСС.

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