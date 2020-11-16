Подачу воды ограничили в дома в Симферополе

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Подача воды в водопровод Симферополя будет ограничена из-за нехватки воды в водохранилищах. Об этом сообщили в ГУП «Вода Крыма» в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что тестирование новых графиков подачи воды начнется с 17 ноября. Известно, что вода будет подаваться в дома в два временных промежутка — с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и других населенных пунктах полуострова начался с 24 августа из-за засухи и трех обмелевших водохранилищ. В частности, подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза — примерно до 70 тысяч кубометров.

Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

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