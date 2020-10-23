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Эксперт рассказал, как можно опреснять морскую воду в Крыму
Фото: pixabay.com / Ser Turov

Эксперт рассказал, как можно опреснять морскую воду в Крыму

Оксана Васильева

Общество

Россия намерена обеспечить водой полуостров Крым без участия Украины. Правительство Российской Федерации по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина выделило республике почти 50 миллиардов рублей на реализацию комплексного плана по надежному обеспечению Крыма и Севастополя пресной водой.

Сообщается, что за счет этих средств будут реализованы 14 мероприятий: разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Срок выполнения — до 2024 года.

О том, как опресняют морскую воду, рассказал руководитель Лаборатории глубокой очистки воды, доктор технических наук Александр Смирнов, передает ФАН.

— Дело в том, что если вода содержит соли, то есть только два варианта ее опреснения. Первый — отделить каким-то образом воду, а соли, условно говоря, оставить за бортом. Второй вариант — если вода не очень соленая, то проще отделить соли, а воду оставить, что и называется технологией обратного осмоса. Как раз для Черного моря, где солесодержание в воде ниже, чем, например, в Тихом океане, гораздо выгоднее отделять соли, — сказал Смирнов.

Он отметил, что бывают засушливые годы, в такие моменты нужен дополнительный источник пресной воды, поэтому строительство опреснительных станций в Крыму будет хорошим решением, чтобы полуостров всегда имел возможность получить дополнительную воду. Такжеон считает, что создать собственные опреснительные установки, чтобы дать пресную воду Крыму, не составит труда, тем более такой опыт у России есть.

Читайте также: Хуснуллин посетит Крым с проверкой работ по обеспечению полуострова водой

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