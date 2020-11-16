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Два человека обратились за медпомощью после ДТП на востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Два человека обратились за медпомощью после ДТП на востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Монтажная улица Карта всех событий

На востоке столицы произошло ДТП. Об этом в понедельник,16 ноября, рассказали в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел на пересечении Щелковского шоссе и улицы Монтажной. В результате ДТП два человека обратились за медицинской помощью. Об их состоянии ничего не сообщается.

По данным агентства городских новостей «Москва», участниками аварии стали легковой автомобиль и машина скорой помощи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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