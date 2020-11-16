Алкоголь могут запретить в Индонезии

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Власти Индонезии могут принять закон о запрете употребления алкоголя в стране. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сразу три исламские политические партии Индонезии поддержали идею запрета алкоголя в стране. Предполагается, что спиртные напитки нельзя будет производить, ввозить, продавать и употреблять. Нарушителям грозит от двух до десяти лет тюремного заключения и штраф до 70,5 тысячи долларов. Законопроект направлен на защиту мусульманского населения от негативных последствий употребления алкоголя.

Против возможного запрета спиртных напитков в Индонезии выступают отельеры острова Бали. Они считают, что данные меры могут негативно повлиять на туристический поток.

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