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Число поездок из России за рубеж уменьшилось более чем в пять раз
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Число поездок из России за рубеж уменьшилось более чем в пять раз

Юлия Захарова

Туризм

Более 770 тысяч поездок за рубеж совершили российские туристы за период июль–сентябрь 2020 года. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили в пограничной службе ФСБ РФ.

Как уточняется, общее количество заграничных поездок уменьшилось более чем в пять раз, оно составило 3,1 миллиона по сравнению с 16,1 миллиона в третьем квартале 2019 года.

Большинство граждан выезжали в Турцию (98 процентов), однако общий туристический поток в страну снизился почти на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Второй по популярности страной стала Великобритания, третьей — ОАЭ. Также россияне выбирали для туризма Мальдивы, США, Абхазию, Швейцарию, Молдову, Армению Египет, Германию и ряд других государств.

Больше всего поездок по общим целям было совершено в Турцию, Абхазию, Украину, Казахстан и Финляндию, передает Интерфакс.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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