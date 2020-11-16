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Роскосмос опубликовал документы о лунной программе СССР
Фото: depositphotos.com

Роскосмос опубликовал документы о лунной программе СССР

Юлия Захарова

Общество

Материалы о создании и запуске автоматической станции «Луна-17» рассекретили в Роскосмосе. Об этом в понедельник, 16 ноября, говорится на официальном сайте корпорации.

В частности, стало известно, что аварии с ракетами «Протон-К» могли поставить под удар лунную программу СССР, так как носитель должен был запустить на орбиту станцию «Луна-17».

Запуск состоялся 10 ноября 1970 года, на орбите она оказалась спустя несколько дней. 17 ноября станция опустилась на поверхность спутника Земли. После этого была развернута первая в мире телеуправляемая научная лаборатория «Луноход-1», которая работала до конца сентября 1971 года. Преодоленное аппаратом расстояние превысило 10,5 тысячи метров, было изучено около 80 тысяч квадратных метров поверхности.

В результате на Земле получили 211 лунных панорам и 25 тысяч фотографий.

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Роскосмосвыход на орбитулунная программа
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