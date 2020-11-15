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Рогозин рассказал о режиме экономии в Роскосмосе
Фото: roscosmos.ru /ЦПК

Рогозин рассказал о режиме экономии в Роскосмосе

Татьяна Плотникова

Общество

Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, что в компании действует режим максимальной экономии.

Как написал Рогозин на своей странице в Facebook, уже «урезаны на 15-20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации».

Поскольку согласно годовому отчету Роскосмоса за 2018 год численность сотрудников аппарата компании составляла 605 человек, это означает, что под сокращение попал каждый шестой.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал о планах России отправить собственную миссию на Венеру.

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РоскосмосДмитрий Рогозинсокращения штата
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