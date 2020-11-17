Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС

Фото: twitter.com/spacex

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем осуществил автоматическую стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Пилотируемая версия корабля рассчитана на причаливание к станции в автоматическом режиме. При этом возможна и ручная стыковка под руководством командира корабля.

Корабль Crew Dragon, разработанный американской компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска, должен доставить на МКС астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Трансляцию запуска ведет на своем официальном сайте НАСА.

В начале августа текущего года Crew Dragon вернулся на Землю из первого пилотируемого полета на МКС, который носил испытательный характер. Посадка корабля состоялась в Мексиканском заливе с двумя астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеном на борту. На протяжении двух месяцев оба астронавта принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.

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