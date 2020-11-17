Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС
Фото: twitter.com/spacex

Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС

Виктория Родимкина

Технологии

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем осуществил автоматическую стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Пилотируемая версия корабля рассчитана на причаливание к станции в автоматическом режиме. При этом возможна и ручная стыковка под руководством командира корабля.

Корабль Crew Dragon, разработанный американской компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска, должен доставить на МКС астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Трансляцию запуска ведет на своем официальном сайте НАСА.

В начале августа текущего года Crew Dragon вернулся на Землю из первого пилотируемого полета на МКС, который носил испытательный характер. Посадка корабля состоялась в Мексиканском заливе с двумя астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеном на борту. На протяжении двух месяцев оба астронавта принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.

Читайте также: Российский космонавт может полететь на Crew Dragon летом 2021 года

МКСNASAкосмос
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте