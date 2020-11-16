Российский космонавт может полететь на Crew Dragon летом 2021 года
Российский космонавт может впервые полететь на Международную космическую станцию (МКС) на новом американском корабле Crew Dragon Илона Маска следующим летом. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила глава директората пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.
Как сообщается на сайте Space flight now со ссылкой на Лудерс, НАСА представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп США. После этого ожидаются такие же действия со стороны российского правительства.
— Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весне (2021 года), но я думаю, что, вероятно, это будет, скорее всего, в конце лета, примерно к сроку полета Crew-3 (третий штатный полет корабля Crew Dragon). Это то, к чему мы сейчас стремимся, — уточнила Лудерс.
Ранее сообщалось, что Crew Dragon отправился на МКС в первый штатный полет. Второй штатный полет планируется весной.
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