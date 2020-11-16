Российский космонавт может полететь на Crew Dragon летом 2021 года

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Российский космонавт может впервые полететь на Международную космическую станцию (МКС) на новом американском корабле Crew Dragon Илона Маска следующим летом. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила глава директората пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.

Как сообщается на сайте Space flight now со ссылкой на Лудерс, НАСА представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп США. После этого ожидаются такие же действия со стороны российского правительства.

— Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весне (2021 года), но я думаю, что, вероятно, это будет, скорее всего, в конце лета, примерно к сроку полета Crew-3 (третий штатный полет корабля Crew Dragon). Это то, к чему мы сейчас стремимся, — уточнила Лудерс.

Ранее сообщалось, что Crew Dragon отправился на МКС в первый штатный полет. Второй штатный полет планируется весной.

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