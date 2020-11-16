Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российский космонавт может полететь на Crew Dragon летом 2021 года
Фото: youtube.com / Space Videos

Российский космонавт может полететь на Crew Dragon летом 2021 года

Юлия Ямпольская

Наука

Российский космонавт может впервые полететь на Международную космическую станцию (МКС) на новом американском корабле Crew Dragon Илона Маска следующим летом. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила глава директората пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.

Как сообщается на сайте Space flight now со ссылкой на Лудерс, НАСА представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп США. После этого ожидаются такие же действия со стороны российского правительства.

— Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весне (2021 года), но я думаю, что, вероятно, это будет, скорее всего, в конце лета, примерно к сроку полета Crew-3 (третий штатный полет корабля Crew Dragon). Это то, к чему мы сейчас стремимся, — уточнила Лудерс.

Ранее сообщалось, что Crew Dragon отправился на МКС в первый штатный полет. Второй штатный полет планируется весной.

Читайте также: Экипаж МКС обнаружил новое повреждение рядом с трещиной в российском модуле

КосмосМКСкосмонавт
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Все мнения
О проекте