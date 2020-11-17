Столичных школьников пригласили поучаствовать в олимпиаде по программированию

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В столице стартовала XV Открытая олимпиада школьников по программированию в заочном режиме, которая состоит из двух туров: длинного и короткого. Первый пройдет в период до 20 января 2021 года, второй — 20 декабря.

В длинном туре для участников подготовлены 10 задач, три из них доступны для решения сразу, остальные опубликуют позже. В коротком туре учащимся предстоит решить задачи за пять часов.

Участников, которые набрали необходимое количество баллов в сумме за два тура, пригласят в финал. Планируется, что его проведут в марте 2021 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Принять участие в соревновании могут все желающие. Подробнее ознакомиться с правилами участия можно на сайте.

Открытую олимпиаду школьников по программированию проводят с 2002 года. Соревнование не уступает заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике по сложности задач, а также уровню знаний учащихся. Победители и призеры финала получат льготы при поступлении в вузы.

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