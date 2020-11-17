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Центр «Моя карьера» расскажет студентам, как найти работу
Фото: «Вечерняя Москва»

Центр «Моя карьера» расскажет студентам, как найти работу

Вероника Кузьминова

Город

Центр «Моя карьера» во время ограничительных мер против коронавируса продолжит рассказывать московским студентам, как найти работу. Все сессии экспертов перевели в онлайн-формат.

Первые дистанционные встречи прошли в начале ноября. Ее участниками стали 30 студентов. В ближайшее время центр проведет еще 20 сессий.

— Эксперты и консультанты центра «Моя карьера» помогают начинающим специалистам не только найти временную занятость, но и определить свои профессиональные предпочтения, составить эффективный план развития карьеры, — приводятся слова директора центра Ирины Швец на официальном сайте мэра Москвы.

Во время сессий слушателям расскажут об актуальных вакансиях, возможностях центра. Карьерные консультанты дадут советы молодым москвичам по поиску работы. Также расскажут, как использовать опыт волонтера для того, чтобы получить желаемую вакансию.

За каждым участником закрепляется консультант, который поможет найти работу: направит на полезные тренинги и подготовит к собеседованию.

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