Затонувший вездеход и тело погибшего водителя подняли из реки на Чукотке

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Спасатели на Чукотке вытащили из реки ранее затонувший вездеход с телом погибшего водителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России по Чукотскому краю во вторник, 17 ноября.

— Из реки подняли тело погибшего водителя и вездеход. Предварительно, их доставят в Беринговский, — уточнил представитель ведомства.

По данным агентства, вездеход затонул в 80 километрах от поселка Беринговский.

Ранее СМИ сообщили, что вездеход с четырьмя людьми затонул в Анадырьском районе при проходе реки Глубокая. Трое пассажиров спаслись, одному человеку не удалось выбраться.

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