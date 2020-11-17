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Единое хранилище данных Москвы вошло в топ-100 «Сильных идей для нового времени»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Единое хранилище данных Москвы вошло в топ-100 «Сильных идей для нового времени»

Юлия Ямпольская

Город

Единое хранилище данных (ЕХД) столицы вошло в топ-100 лучших идей конкурса «Сильные идеи для нового времени» форума Агентства стратегических инициатив, который прошел в столице в период с 11 по 13 ноября. Его представили на конкурсе по направлению «Новая технологическая стратегия».

Участниками форума стали представители органов власти, бизнеса, инноваторы и эксперты. Конкурсный отбор проводился в сентябре — октябре на платформе форума. Почти 15 тысяч идей по семи направлениям поступило на участие в конкурсе. Среди них «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новая социальная стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая молодежная повестка» и «Новые идеи для бизнеса».

По итогам соревнования были отобраны 300 идей, которые затем разбили на три категории. ЕХД вошло в первую сотню предложений, которые получат поддержку как соответствующие стратегическим целям развития России.

Как отметил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, анализ больших данных и ключевых макро- и микроэкономических показателей в динамике является важным.

— Он позволяет вовремя выявлять экономические тренды, прогнозировать серьезные изменения, эффективнее работать. Одним из ключевых инструментов в этой работе является Единое хранилище данных Аналитического центра Москвы, которое содержит свыше 10 тысяч достоверных и актуальных показателей более чем из 20 официальных источников и позволяет быстро находить верифицированные статистические данные, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Директор Аналитического центра Максим Иванов также подчеркнул, что в ЕХД можно работать с нужными данными в режиме одного окна и иметь доступ к официальным документам и обновляющимся временным рядам, без необходимости запрашивать информацию в различных органах власти.

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