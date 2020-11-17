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Летевший из Сургута в Москву лайнер совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Летевший из Сургута в Москву лайнер совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

Виктория Родимкина

Происшествия

Следовавший из Сургута в Москву самолет совершил посадку в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта во вторник, 17 ноября.

— Сел у нас в 09:20 (07:20 по московскому времени), — уточнил источник агентства.

В аэропорту Сургута сообщили, что самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска из-за технической неисправности.

Согласно расписанию, вылетевший в 7:41 самолет должен был приземлиться в Москве в 10:01.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, на борту воздушного судна находятся 66 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, передает Интерфакс.

По словам источника агентства, предварительной причиной посадки в аэропорту Ханты-Мансийска стал запах дыма в кабине пилота.

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