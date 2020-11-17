В Роскачестве рассказали о самых полезных цитрусовых фруктах

Фото: pixabay.com

Цитрусовые фрукты содержат множество витаминов и других полезных элементов, что позволяет укрепить иммунитет и улучшить состояние сосудов. Специалисты Роскачества рассказали, на какие именно фрукты следует обратить внимание.

Одним из несомненных плюсов цитрусовых фруктов является высокая концентрация в них витамина С. Он помогает справляться с бактериями и вирусами. Суточная потребность здорового взрослого человека в этом витамине составляет 90 миллиграммов. При этом эксперты не советуют увеличивать суточную дозу, поскольку излишек все равно не усвоится.

Так, лидерами по содержанию витамина С являются помело, апельсин и грейпфрут. Например, для того, чтобы обеспечить себе дневную норму, достаточно съесть один крупный апельсин, половину большого грейпфрута или одну четверть помело.

Фото: pixabay.com

Кроме того, цитрусовые содержат важные для здоровья калий и магний. Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы взрослым советуют съедать 2000 миллиграммов калия и 350–800 миллиграммов магния. Чемпионами в этой категории снова считаются помело, а также кумкваты.

Также цитрусовые фрукты считаются богатым источником фолиевой кислоты, которая отвечает за большое количество процессов в организме. Например, она важна для правильного роста клеток и целостности ДНК и полноценного функционирования нервной системы. Так, для того, чтобы поддерживать нормальный уровень фолатов, необходимо 800 микрограммов в сутки. Лидерами по содержанию фолиевой кислоты среди цитрусовых являются мандарины и кумкваты. В свою очередь, по содержанию пищевых волокон среди цитрусовых лидируют кумкват, лайм и апельсин.

Кроме того, эксперты Роскачества рекомендовали людям с высоким уровнем сахара в крови есть сладкие сорта цитрусовых (апельсины, мандарины) с осторожностью. То же правило касается и свежевыжатого апельсинового сока, сообщается на сайте Роскачества.

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