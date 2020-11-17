Названы самые популярные вакансии среди мужчин в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мужчины в России чаще всего претендуют на вакансии водителей, грузчиков и разнорабочих. Об этом рассказали «Известиям» в аналитическом центре «Авито Работа».

Уточняется, что доля мужчин в профессии водителя по итогам III квартала составила 81 процент. При этом на позицию грузчиков и разнорабочих претенденток не оказалось.

Также российских мужчин интересуют вакансии строителей, электриков, инженеров, сварщиков. Кроме того, в том-10 востребованных профессий вошли продавец, администратор и техник.

По словам руководителя по развитию сервиса Дмитрия Пучкова, на рынок труда сильно повлияли тенденции, связанные с пандемией.

— В первую очередь это востребованность строителей — в высокий летний сезон стройки испытывали острую нехватку рабочей силы, поскольку традиционно работающие в этой сфере мигранты не смогли приехать на заработки, — сказал специалист.

Помимо этого, в 2020 году доля мужчин увеличилась среди соискателей должности суши-повара, дизайнера и полицейского. Также среди мужчин стало больше супервайзеров, риелторов, массажистов.

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