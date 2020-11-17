Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы самые популярные вакансии среди мужчин в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Названы самые популярные вакансии среди мужчин в России

Виктория Родимкина

Рынок труда

Мужчины в России чаще всего претендуют на вакансии водителей, грузчиков и разнорабочих. Об этом рассказали «Известиям» в аналитическом центре «Авито Работа».

Уточняется, что доля мужчин в профессии водителя по итогам III квартала составила 81 процент. При этом на позицию грузчиков и разнорабочих претенденток не оказалось.

Также российских мужчин интересуют вакансии строителей, электриков, инженеров, сварщиков. Кроме того, в том-10 востребованных профессий вошли продавец, администратор и техник.

По словам руководителя по развитию сервиса Дмитрия Пучкова, на рынок труда сильно повлияли тенденции, связанные с пандемией.

— В первую очередь это востребованность строителей — в высокий летний сезон стройки испытывали острую нехватку рабочей силы, поскольку традиционно работающие в этой сфере мигранты не смогли приехать на заработки, — сказал специалист.

Помимо этого, в 2020 году доля мужчин увеличилась среди соискателей должности суши-повара, дизайнера и полицейского. Также среди мужчин стало больше супервайзеров, риелторов, массажистов.

Читайте также: Московская служба занятости трудоустроила 150 тысяч человек с начала года

востребованная профессиямужчиныпрофессии
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте