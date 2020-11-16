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Московская служба занятости трудоустроила 150 тысяч человек с начала года
Фото: pixabay.com/ru

Московская служба занятости трудоустроила 150 тысяч человек с начала года

Виктория Родимкина

Город

Служба занятости Москвы с начала этого года помогла в трудоустройстве 150 тысячам человек. Об этом рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак в понедельник, 16 ноября.

По его словам, две трети от числа трудоустроившихся нашли работу за последние четыре месяца. При этом, уточнил глава департамента, уровень безработицы вырос по всей стране, и столица не стала исключением.

— Сейчас Москва занимает первое место в рейтинге регионов Минтруда по трудоустройству на постоянное рабочее место. На сегодняшний день уровень безработицы — порядка 186 тысяч человек, — сказал Стружак.

Он добавил, что на следующий год предусмотрены бюджетные ассигнования на выплаты безработным в размере 2,1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Москве снизится до 0,4–0,5 процента в 2021 году.

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