Более 200 раз москвичи с нарушением слуха обратились в центр помощи за две недели

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Более 200 раз жители столицы с нарушением слуха обратились в неголосовой центр помощи «Говори руками» за две недели его работы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы в четверг, 12 ноября.

Там отметили, что большинство обращений касаются непосредственно работы центра. Так, например, горожане просят объяснить, какие услуги они могут получить и что для этого необходимо сделать.

— Также поступают вопросы о выплате детских пособий и надбавок к пенсии, часть обращений касается вопросов трудоустройства, — рассказала руководитель Единой справочной службы департамента Екатерина Кузнецова.

Также в пресс-службе добавили, что жители столицы, имеющие нарушения слуха, могут оформить покупку и доставку на дом препаратов, продуктов, товаров первой необходимости, корма для домашних животных, а также получить иные услуги сервиса.

— Не всегда к нам обращаются люди за получением перечисленных услуг. Но мы стараемся помочь всем. К примеру, одно из сообщений пришло в WhatsApp от инвалида по слуху, который просил вызвать скорую помощь — ему стало плохо на улице. К счастью, помощь пришла вовремя, все закончилось благополучно, — цитирует Кузнецову агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителям столицы рассказали о проекте онлайн-поддержки маломобильного населения.

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