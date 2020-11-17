«Будут смотреть мои дети»: Безруков назвал роли, которые никогда не согласится сыграть

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Актер Сергей Безруков назвал роли, которые никогда не согласится сыграть в кино. По его словам, перед участием в съемках надо думать о последствиях для своей карьеры.

— Есть, наверное, сцены, которые себе не позволишь, дабы они потом не сыграли против тебя. Есть постельные сцены, где до определенного момента — то есть нужно понимать: есть про искусство, есть за искусством, — заявил Безруков в интервью на YouTube-канале.

Звезда Бригады уточнил, что иногда постельные сцены бывают необходимы по драматургии. При этом артист старается выбирать те роли, за которые позже не будет стыдно его детям.

— Я стал замечать, что когда сценарий предлагают, я каждый раз решаю сниматься или нет по причине одной: если это чуть позже будут смотреть мои дети, какая у них будет реакция, — сказал Безруков.

По его словам, он не готов играть зло: роли маньяков и насильников.

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