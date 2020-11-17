Скончался глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

Фото: Пресс-служба Общественной палаты Республики Крым

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщил экс-министр информации и связи республики Сергей Зырянов на странице соцсети Facebook во вторник, 17 ноября.

— Григорий Адольфович, светлая память, — написал Зырянов.

Информацию о смерти политика подтвердили в Госсовете республики, уточнив, что Иоффе скончался в ночь на вторник, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Григорий Иоффе в последние дни жизни находился в ковидном госпитале 7-й городской больницы.

По словам заместителя председателя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, ранее глава ОП Крыма перенес сложную операцию, а недавно врачи диагностировали у него пневмонию. Форманчук добавил, что Иоффе 16 ноября был срочно госпитализирован, но его состояние резко ухудшилось. В два часа ночи он умер.

Дату и место похорон сообщат позднее.

Григорий Иоффе возглавил Общественную палату Крыма в 2014 году.