СМИ: Рабочий бригады пострадал после взрыва бочки с клеем на юго-востоке Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Рождественская улица, 31 Карта всех событий

Один из рабочих пострадал при проведении капитального ремонта жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Рождественская, во дворе дома 31. Рабочие разогревали бочку с клеем, после чего она взорвалась.

В результате происшествия пострадавшего доставили в одну из городских больниц с открытой черепно-мозговой травмой. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

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