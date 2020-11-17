СМИ: Рабочий бригады пострадал после взрыва бочки с клеем на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Рождественская улица, 31 Карта всех событий
Один из рабочих пострадал при проведении капитального ремонта жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Рождественская, во дворе дома 31. Рабочие разогревали бочку с клеем, после чего она взорвалась.
В результате происшествия пострадавшего доставили в одну из городских больниц с открытой черепно-мозговой травмой. На данный момент его жизни ничего не угрожает.
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