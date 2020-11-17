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Сеть «Моих социальных центров» в Москве расширят более чем в три раза в 2021 году
/ Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Сеть «Моих социальных центров» в Москве расширят более чем в три раза в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

В 2021 году планируют увеличить количество «Моих социальных центров» в столице до 27. Отмечается, что на развитие и содержание существующих направят порядка 700 миллионов рублей. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Там уточнили, что всего в следующем году выделят около 570 миллиардов рублей на социальную поддержу. Это на 5 процентов больше, чем за 2020 год.

В пресс-службе добавили, что на данный момент в городе работают восемь клубных пространств «Мой социальный центр» для представителей старшего поколения, до конца 2020 года откроют еще столько же, передает агентство городских новостей «Москва».

— В «Моем социальном центре» открываются широкие возможности для творческой самореализации, развития, проведения свободного времени и самоорганизации старшего поколения. Это место для живого общения и добрососедства, где главными организаторами активностей и хозяевами выступают сами жители, которые формируют программу, наполняют пространство и проводят интересные им самим встречи и события, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в период пандемии коронавируса учреждения не остановили свою работу. Жители столицы продолжают общаться и вести активный образ жизни в дистанционном формате.

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