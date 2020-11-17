«Гарри просто краш»: Максим Галкин показал, как его дети занимаются спортом

Фото: Страница Максима Галкина в Instagram

Дети российского юмориста Максима Галкина Елизавета и Гарри показали в Instagram-аккаунте звездного папы, что в артистизме они не уступают своему отцу.

На видео, которое было опубликовано в соцсети, сын Галкина делает упражнение с книгой, в то время как Лиза говорит про утреннюю пользу спорта, однако она забывает заготовленную речь, а Гарри тактично и по-взрослому говорит о том, чтобы папа закончил съемку видео.

Подписчики отметили, насколько «классные» получились дети у Галкина и Пугачевой, а также подчеркнули очарование звездных малышей: «Какие же они крутые, невозможно насмотреться»; «Гарри просто краш»; «Гарик такой деловой, Лиза же забавная».

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