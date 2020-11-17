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Женщина в Москве избивала своего сына и лишала его еды
Фото: АГН «Москва»

Женщина в Москве избивала своего сына и лишала его еды

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении москвички, которая била своего несовершеннолетнего сына. Об этом во вторник, 17 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве, капитан юстиции Юлия Иванова.

Уточняется, что дело возбудили по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Стало известно, что ребенок с мамой жили в антисанитарных условиях. Родительница била сына-подростка, не давала ему еду и одежду.

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