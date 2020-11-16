Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Уголовное дело возбудили после отравления школьников в столовой в Калининграде
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили после отравления школьников в столовой в Калининграде

Евгения Звощик

Происшествия

Уголовное дело возбудили после отравления семерых учеников в столовой одной из школ Калининграда. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следователей, инцидент произошел 12 ноября. В этот день предприятие, которое оказывает учебному учреждению услуги по организации питания, допустило нарушение в изготовлении и реализации готовых блюд школьникам.

Из-за допущенных нарушений за медпомощью позже обратились семь учеников школы в возрасте от семи до четырнадцати лет. Двое учащихся в данный момент находятся на стационарном лечении, сообщается на сайте СК.

Читайте также: Два человека обратились за медпомощью после ДТП на востоке Москвы

КалининградГСУ СК РФшкольники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте