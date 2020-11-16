Уголовное дело возбудили после отравления школьников в столовой в Калининграде

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Уголовное дело возбудили после отравления семерых учеников в столовой одной из школ Калининграда. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следователей, инцидент произошел 12 ноября. В этот день предприятие, которое оказывает учебному учреждению услуги по организации питания, допустило нарушение в изготовлении и реализации готовых блюд школьникам.

Из-за допущенных нарушений за медпомощью позже обратились семь учеников школы в возрасте от семи до четырнадцати лет. Двое учащихся в данный момент находятся на стационарном лечении, сообщается на сайте СК.

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