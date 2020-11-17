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Родион Газманов рассказал, почему решил покинуть бизнес и вернуться на сцену
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Родион Газманов рассказал, почему решил покинуть бизнес и вернуться на сцену

Захар Чайченко

Звезды

Сын Олега Газманова Родион признался, что не жалеет о возвращении в шоу-бизнес. Певец пояснил, что смена одной сферы деятельности на другую насытила его жизнь новыми впечатлениями, которые, по словам артиста, бесценны.

— Не считаю, что стоит тратить время на сожаления! Покинув бизнес, я, возможно, лишил себя части дохода, но насытил свою жизнь новыми впечатлениями. В том числе такими, которые за деньги не купишь, — разоткровенничался артист.

Кроме того, Родион сообщил, что сначала отец не поддерживал его творческих начинаний. Однако, по словам артиста, скепсис родителя прошел после того, как первая песня сына попала в национальные топ-чарты. Родион подчеркнул, что этой композицией стал трек «Гравитация», вышедший в 2014 году, передает ФАН.

В 2003 год Родион Газманов окончил Финансовую академию при правительстве Российской Федерации с красным дипломом, после чего работал финансовым аналитиком в одной из крупных торговых сетей. Помимо этого, он вел бизнес в строительной компании, а также занимался недвижимостью. Однако в 2012 году Газманов-младший решил вернуться на сцену. Сфокусировавшись на творчестве, он выпустил два альбома и несколько синглов, а после стал участником и даже ведущим нескольких телевизионных проектов.

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Шоу-бизнесОлег ГазмановРодион Газманов
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