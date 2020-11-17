Путин 21 ноября выступит на саммите G20

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 17 ноября.

— Да, президент планирует в субботу принять участие, и выступление будет 21-го (ноября — прим. «ВМ»), — цитирует Пескова Интерфакс.

Ранее страны «Большой двадцатки» опубликовали совместное заявление, согласно которому следующий саммит лидеров G20 состоится 21 и 22 ноября в режиме онлайн.

Сообщалось, что главной темой станет защита жизни людей и восстановление роста экономики на фоне пандемии коронавируса. Участники обсудят «вскрывшиеся во время пандемии уязвимые места и заложат основы светлого будущего».

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии подготовку к встрече G20.

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