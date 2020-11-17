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Песков сообщил об отсутствии у правительства планов поддержки артистов в пандемию
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Песков сообщил об отсутствии у правительства планов поддержки артистов в пандемию

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Российские власти пока не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 17 ноября.

Он отметил, что в России съемки и работа театров не находятся под запретом.

— Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается. Съемки телевизионные и киносъемки не останавливаются. Они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарных властей, — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, вся творческая работа в столице и регионах продолжается. Театры также продолжают работу, но с некоторыми ограничениями, без которых в нынешней ситуации не обойтись, добавил пресс-секретарь президента.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации, с 16 ноября максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах, филармониях и концертных залах столицы ограничивается до 25 процентов.

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