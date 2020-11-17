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«Возмущение на этапе кипения»: Воробей попросила дать артистам льготы на продукты
Елена Воробей отметила, что у многих ее коллег есть долги и ипотека / Фото: instagram.com/vorobei_elena/

«Возмущение на этапе кипения»: Воробей попросила дать артистам льготы на продукты

Юлия Курганова

Звезды

Артистка Елена Воробей попросила дать деятелям культуры льготы на продукты. Она отметила, что в условиях пандемии COVID-19 артисты столкнулись с серьезными трудностями, о которых большинство зрителей не догадывается.

Воробей добавила, что у многих ее коллег есть долги и ипотека. Также они должны помогать родителям и содержать семьи.

— У тех, кто раздражается по поводу жалоб артистов, присутствует ложное мнение, что мы небожители, что мы не платим за коммуналку, что нам продукты бесплатно дают в магазине, что мы не платим за лекарства, что мы не болеем. Многие в долгах, в ипотеках, у многих неработающие родители, дети школьного возраста. Возмущение уже на этапе кипения. Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас, — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Пародистка добавила, что работать на четверть зала невозможно, так как расходы огромны и покрыть затраты на выступление не получится. Она с возмущением сказала, что это все равно, что питаться на 25 процентов и жить так же.

Кроме того, Воробей отметила, что не собирается отказывается от съемок в новогодних передачах, так как артисты должны создавать атмосферу праздника для зрителей и подчеркнула, что знаменитостям не платят за это.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации, с 16 ноября максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах, филармониях и концертных залах столицы ограничивается до 25 процентов.

Ранее Валерий Меладзе призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит, выразил мнение Меладзе.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию со стороны представителей шоу-бизнеса. Вслед за этим Меладзе заявил, что его призыв был «гипотетическим» и он просто «закинул удочку».

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