«Нет средств к существованию»: Лещенко пожаловался на проблемы с деньгами

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в трудное материальное положение. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Певец уточнил, что многие из его звездных коллег столкнулись с такой же проблемой. По его словам, исполнитель обращался за помощью к друзьям.

— Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет, — признался Лещенко.

Он рассказал, что звезды тоже платят налоги.

— С этих же бедных артистов они платят транспортный налог, налог на недвижимость, если кто-то купил, не дай бог, какую-то хибару, — заключил певец.

Ранее он раскритиковал ругающихся матом коллег. По словам исполнителя, нецензурная брань во время концертов российских исполнителей недопустима.

Читайте также: Анита Цой не поддержала идею бойкота новогодних шоу