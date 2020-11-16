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«Нет средств к существованию»: Лещенко пожаловался на проблемы с деньгами
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Нет средств к существованию»: Лещенко пожаловался на проблемы с деньгами

Юлия Ямпольская

Звезды

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в трудное материальное положение. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Певец уточнил, что многие из его звездных коллег столкнулись с такой же проблемой. По его словам, исполнитель обращался за помощью к друзьям.

— Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет, — признался Лещенко.

Он рассказал, что звезды тоже платят налоги.

— С этих же бедных артистов они платят транспортный налог, налог на недвижимость, если кто-то купил, не дай бог, какую-то хибару, — заключил певец.

Ранее он раскритиковал ругающихся матом коллег. По словам исполнителя, нецензурная брань во время концертов российских исполнителей недопустима.

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