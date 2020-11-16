Анита Цой не поддержала идею бойкота новогодних шоу

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Певица Анита Цой скептически прокомментировала предложение коллеги по творческому цеху Валерия Меладзе отказаться от съемок в новогодних телепередачах.

По мнению Цой, такой бойкот мог бы привлечь внимание государства, однако Новый год — праздник, которого ждет вся страна, поэтому «артисты всегда должны быть рядом с народом».

Анита Цой поддержала мнение о том, что представители шоу-бизнеса должны действовать сообща, чтобы привлечь внимание к ситуации в индустрии, но предложила найти другой способ, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее Валерий Меладзе призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит, выразил мнение Меладзе.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию со стороны представителей шоу-бизнеса. Вслед за этим Меладзе заявил, что его призыв был «гипотетическим» и он просто «закинул удочку».

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