Григорьев-Апполонов прокомментировал идею Меладзе бойкотировать новогодние шоу 

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Артистам необходимо сниматься в новогодних шоу, чтобы зрители помнили о них. Об этом заявил солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов.

Он не согласился с мнением певца Валерия Меладзе о том, что нужно бойкотировать съемки в новогодних шоу.

— Я уверен, что Валерий Меладзе поиронизировал, как мне кажется, потому что съемки в новогодних программах в любом случае приятны и необходимы артистам, чтобы чисто вспомнили, что ты есть, — заявил Апполонов телеканалу «Звезда».

Солист «Иванушек International» уточнил, что его коллектив уже снялся в одном из шоу и не откажется от участия в других программах. При этом Апполонов заявил, что в глобальном смысле Меладзе прав, ведь из-за пандемии «происходит полная катастрофа у 1,5-миллионной индустрии — людей, которые работают в сфере обслуживания».

Ранее Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Позже Меладзе отказался от призыва артистов бойкотировать новогодние шоу на телевидении.

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