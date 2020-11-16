«Это нормально?»: Лещенко раскритиковал ругающихся матом коллег

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Нецензурная брань во время концертов российских исполнителей недопустима. Об этом рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Певец отметил, что его молодые коллеги, которые выступают на сцене, используют мат для того, чтобы поразить публику. Он напомнил, что за выступлениями звезд следят родители и дети, поэтому им необходимо контролировать то, что они говорят.

— Я пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально? Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах — это просто нонсенс, я считаю. У нас в этом отношении законы очень сложные. Что бы я тут ни говорил и как бы я к этому ни относился — это смешно, — уточнил Лещенко.

Ранее артист прокомментировал призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу. Он предположил, что, возможно, стоит поставить вопрос иначе.

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