Лещенко прокомментировал призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что отчасти согласен с мнением певца Валерия Меладзе о бойкоте съемок в новогодних передачах из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Однако Лещенко предположил, что, возможно, стоит поставить вопрос иначе.

— Может быть, есть смысл поставить вопрос по-другому, что если телевизионные съемки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все, — отметил исполнитель.

По словам Лещенко, это «естественный такой рабочий момент, из которого не нужно делать никакого скандала», сообщает телеканал «360».

Ранее Валерий Меладзе призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит, выразил мнение Меладзе.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию со стороны представителей шоу-бизнеса. Вслед за этим Меладзе заявил, что его призыв был «гипотетическим» и он просто «закинул удочку».

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