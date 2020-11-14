«Плевок в сторону зрителей»: Соседов раскритиковал Меладзе за призыв бойкотировать «огоньки»

Фото: sosedov.tv

Призывы певца Валерия Меладзе к другим артистам бойкотировать съемки в новогодних программах — это плевок в сторону зрителей, которые обеспечивают звездам безбедное существование. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.

По его мнению, поступок Меладзе — это позор и показатель «наплевательского отношения представителей отечественной эстрады к своим слушателям».

— Мы же все знаем, что эти пресловутые «голубые огоньки», новогодние концерты и вечера снимаются не ради артистов, а ради зрителей. И отказ принимать участие в съемках для родного зрителя, который тебе обеспечивает непозволительно роскошную жизнь, это плевок в его сторону, — заметил Соседов.

Музыкальный критик посчитал, что слова Меладзе — это не более чем шантаж, который «с учетом его финансового состояния абсолютно неприемлем»:

— Вы понимаете, наши топовые звезды, в том числе и Меладзе, — все они живут в отрыве от реальности. Они совершенно в другом измерении находятся. Они избалованы абсолютно огромными гонорарами. И я до сих пор не понимаю, за что им платят такие деньги, а самое главное — кто? Это катастрофа, когда они получают нереальные состояния, когда основная масса людей находится в бедственном положении. Пенсии у людей еле доходят до 12 тысяч рублей, в то время как артисты жируют. Боже мой, они еще и жалуются, что денег им не хватает. Так продавайте свои замки, виллы, квартиры, машины и яхты, которыми вы хвастаетесь в журналах. Уж у Меладзе точно бабки есть, причем исчисляется его состояние в миллионах долларов. Пусть объявит свое состояние, и тогда мы поверим или не поверим, насколько он «беден». А все потому что такие звезды живут роскошно, причем непозволительно роскошно.

Соседов отметил, что в призыве к бойкоту Валерия Меладзе он услышал неуважение к зрителям, которые готовы отдать последние деньги ради того, чтобы сходить на концерт любимого исполнителя.

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

— Это неуважение к поклонникам, без которых все они никто и ничто со всеми талантами и внешностями. Именно простые люди отрывают из своих небольших семейных бюджетов средства, чтобы пойти на концерт Меладзе, Киркорова, Баскова и прочих. Да все эти артисты должны вместо бойкотов на коленях стоять перед зрителями. И разбивать свои лбы в поклонах, без конца благодарить их за ту роскошную и вольготную жизнь, которую они привыкли вести, — отметил критик.

Соседов призвал поклонников не молчать на подобные протесты и в ответ бойкотировать концерты звезд, не покупать билеты на их выступления:

— Не ходите на концерты таких артистов, потому что они недостойны того внимания и тех почестей, которые им оказываются. Артист работает для публики. Без него он никто и ничто, даже если у него голос, как у Орфея, Шаляпина или Карузо.

Собеседник «ВМ» отметил, что артисты должны быть благодарны за любовь, которую дарят им поклонники, и, наоборот, устраивать бесплатные концерты, чтобы приподнять дух людей «в этот нелегкий период».

Ранее Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.

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